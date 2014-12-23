برقية تهنئة من الملك عبد الله لرئيس تونس

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الباجي قائد السبسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة في الجمهورية التونسية الشقيقة.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، والتقدم والازدهار لشعب الجمهورية التونسية.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، والتي يسعى الجميع لتنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة مماثلة للرئيس التونسي