مقترح للحد من الزحام المروري بالشرقية

اعتمدت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية مقترحاً للحد من الزحام على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سعود, خلال اجتماعها الذي عقد أمس, وضم كلاً من كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الدمام والجهات ذات العلاقة في لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية من فرع وزارة النقل والطرق بالمنطقة وأرامكو السعودية والإدارة العامة للمرور بالمنطقة.

وأوضح المشرف في كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الدمام الدكتور عبدالحميد بن سليمان المعجل, أن الدراسات والإحصائيات التي أجريت على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سعود (القشلة أو تقاطع مدرسة تعليم القيادة), تشير إلى أن التقاطع يجذب 10 آلاف مركبة خلال ساعة الذروة الصباحية أو المسائية، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للتقاطع تقدر بما بين 3500 إلى4500 مركبة لكل ساعة لذا يعاني مستخدمو التقاطع من تدني مستوى الخدمة وعدم انسيابية الحركة المرورية, مما يترتب عليه تأخير يصل إلى 7 دقائق لتجاوز التقاطع وفي حال وجود حادث قد يصل التأخير إلى نصف ساعة.

وبيّن الدكتور المعجل أن كرسي أرامكو للسلامة المرورية قام بعرض دراسة نتائج التقاطع واقتراح وإيجاد الحلول على المدى القريب والبعيد, ودعوة الجهات المعنية المذكورة للنظر في التقاطع, حيث تم عرض ثلاثة مقترحات يمكن أن تنفذ بشكل آني وسريع وغير مكلف في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الأطراف اتفقوا على تنفيذ إحدى المقترحات, الذي بالإمكان تنفيذه بشكل سريع ونتائجه ستسهم في تحسين مستوى الخدمة على التقاطع وتقليل زمن التأخير ويحسن انسيابية الحركة المرورية.