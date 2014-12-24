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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

التأمين الطبي لكل مواطن

وهذه رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة الجديد، وبداية لا أريد أن أهنئك، فقد ألقي عليك وزراً ثقيلا، ولفظة "الوزير" مشتقة من لفظة "الوزر"، وأول ما أريد أن أقوله هو "إنّ النظام الأساسي للحكم" ضمن العلاج المجاني لكل مواطن، ولكنّ هذا مطلب مستحيل، لا تقدر عليه وتنوء به دول أكثر ثراءً منّا في المال والعقول، فلا تسعى لتحقيقه، وأيّ جهد في هذا الصدد مهدر ولا يسفر عن أيّ جدوى، والبديل هو ما فعلته الدول المتقدمة، وهو ضمان التأمين الطبي لكل مواطن، وهو غير متاح له الآن، فالشركات الموجودة في السوق لا يوثق بها ولا تقدر على تقديم هذه الخدمة بشكل مرض، ثمّ إنها لا تؤمّن على الشيوخ الذين تجاوزوا سنّ الستين، أو الذين تشكّ في أنّ لديهم مرضا مستعصيا، وإذن لا مناص من إيجاد شركات مؤهلة أو إقامة شراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتأليف شركة قوية، على أنّ هناك عقبة كأداء تحول دون ضمان العلاج لكل مواطن، حتى مع مثل هذا التأمين، وهي العجز في عدد الأطباء والأسرة حكومية وأهلية، وخاصة خارج المدن الكبرى، وهو عجز يمكن مع العزم والزمن التغلب عليه، ولهذا يجب تقديم حوافز إضافية لما هو موجود منها للقطاع الخاص، للاستثمار في المجال الطبي.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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