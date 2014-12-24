تحذير لكل من يبحث عن "الرشاقة"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من مستحضر "ناتشورال ماكس التنحيف" (Natural Max Slimming)، الذي يسوق من قبل محلات عطارة وباعة متجولين ومواقع التواصل الاجتماعي على أنه مستحضر طبيعي لإنقاص الوزن، "في حين أن هذا الادعاء مضلل وليس له أي أساس من الصحة".

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa ، أن تحاليل مختبراتها أظهرت غش المستحضر بالسيبوترامين “Sibutramine”، وهي مادة دوائية محظورة كانت مرخصة سابقاً لإنقاص الوزن ولكن الهيئة العامة للغذاء والدواء ألغت تسجيلها وحظرت بيعها بعد أن أثبتت الدراسات اللاحقة عدم مأمونيتها وخطرها على الصحة ووجود أعراض جانبية خطيرة تتمثل في ارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استخدام المستحضر والتخلص مما لديهم من عينات، مشددة على ضرورة إبلاغهم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية على الهاتف: 0112038222 تحويلات: (2354 و2340 و5721 و2356) أو على الفاكس 0112057662 أو عبر البريد الإلكتروني: NPC.Drug@sfda.gov.sa