جازان تطلق الجمعة المقبلة مهرجان البُن الخولاني

تتصدر شجرة البن المحاصيل النباتية، وتتربع على قمة الأسواق التجارية العالمية بجانب محاصيل أخرى لها شعبية كبرى مماثلة. السعودية بدت في الآونة الأخيرة تدفع بها نحو السوق العالمية، وتشجع على زراعة تلك الشجرة الساحرة التي اعتبرها الخبراء نوعا من أنواع الذهب، نظراً لارتفاع مبيعاتها في الأسواق الاستهلاكية، وأطلقوا عليها الذهب الأخضر.

وتعتبر منطقة جازان الواقعة في الجنوب الغربي من السعودية بجبالها وسهولها الأرض المحتضنة بعناية لأكثر من 78015شجرة من البن الخولاني التي يشتهر بها القطاع الجبلي، ويعمل عليها 671 مزارعاً من أبناء المنطقة الذين أسسوا لهذا المنتج المحلي مهرجاناً على مستوى كبير يحضره عشاق القهوة وتجارها، حيث باتت التجهيزات في مراحلها الأخيرة.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان البن حسين المالكي إن "هذا المهرجان يأتي في عامه الثاني على التوالي، حيث شكل العام الماضي نجاحاً كبيراً، لاسيما أن رعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر لهذا المهرجان والاهتمام به كان دافعاً قوياً، والذي سيدفع بالسوق للأمام ويضاعف زراعة أشجار البن من عام إلى آخر.

وأضاف المالكي "نحن حاولنا في النسخة الأولى من المهرجان إضافة أنواع أخرى من الفعاليات المصاحبة للمهرجان، تشتمل على المسرح الثقافي وعروض شعبية وتراث لأهالي المنطقة وحرف يدوية، إلى جانب معرض الدوائر الحكومية وبجوارها الخيمة الصحية، حيث من المتوقع أن يستقبل المهرجان أعدادا كبيرة من أهالي المنطقة وزوارها طيلة المدة المقررة للمهرجان سبعة أيام.