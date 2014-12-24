حملة لمنع الحمام المغربي بين "النساء" في الرياض

أكدت رئيسة لجنة المشاغل النسائية جواهر بنت عبدالرحمن العقل استمرار حملة اللجنة وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل والإدارة العامة للخدمات النسائية بأمانة منطقة الرياض ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات لتطبيق قرار "منع المساج والحمام المغربي".

وقالت خلال لقاء موسع بمالكات المشاغل النسائية إنه تم تحديد ما يقارب (63) مهنة نسائية يسمح إما بالاستقدام عليها أو نقل الخدمات لها، وتعتمد هذه المهن ومسمياتها على نوع النشاط الرئيسي والنشاط الفرعي، كما رحبت بصدور قرار فصل نشاط المشاغل عن نشاط مراكز التزيين النسائي برخصتين مستقلتين، والعمل جار لإصدار اللوائح المنظمة لعمل مراكز التزيين النسائي.

وأشارت إلى أن اللجنة رفعت لوزارة العمل بمقترحات حول النسبة المرضية للسعودة بالإضافة إلى مقترح تغيير النسبة المحددة لتأشيرات المشغل حسب أرض الواقع والحاجة الفعلية له. ووضحت العقل أن اللجنة تعمل بجهد على معالجة السلبيات ووضع الحلول المناسبة لها، عبر الرفع لعدد من الجهات العليا والمختصة في المملكة حيث من المنتظر البت في قرارات مهمة تخدم سيدات الأعمال مالكات المشاغل قريباً، واصفة دور الغرفة التجارية بنقطة الوصل بين القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه أن يقرب وجهات النظر وينقل هموم سيدات الأعمال ومطالباتهن إلى الجهات المعنية.