راجع المستشفى عبر "واتس آب"

أتاح مستشفى الملك فهد بالباحة، إمكانية خدمة التواصل عبر وسيلة "وتس آب" لجميع المراجعين والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة في المنطقة، لإنهاء بعض الإجراءات الصحية المتعلقة بهم.

وأوضح المدير العام التنفيذي بالمستشفى، عبدالله بن حسين الزهراني، أن الخدمات التي يمكن أن تقدمها هذه الخدمة من خلال الرقم 0533314665 تشمل تغيير المواعيد في حال عدم إمكانية الحضور وتجديدها في وقت آخر، والتحويل من المراكز الصحية، والاستفسارات عن مواعيد عمل العيادات الخارجية، وعيادات الأطباء والأخصائيين والاستشاريين، إلى جانب تحديث معلومات ملف المراجع.

وبين أن هذه الخدمة تقدم من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الأحد حتى الخميس من كل أسبوع.