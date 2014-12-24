فيديو يتسبب بمعاقبة 3 أعضاء من الهيئة

تسبب فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمعاقبة ثلاثة أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولفت نظر مدير فرع الهيئة بالطائف، نظراً لعدم إبلاغ رئاسة الأمر بالمعروف بالواقعة المصورة في الفيديو، وفقاً لبيان أصدرته هيئة الأمر بالمعروف حول اللجنة المشكلة في تحقيق حول مصداقية الفيديو.

وقال بيان للهيئة ورد لـ"العربية.نت" إن المتورطين في الحادثة ثلاثة أعضاء، اثنان منهم تم نقلهما من الطائف إلى نجران، بينما الثالث إلى جازان.

وكان الفيديو قد أظهر فتيات في محافظة الطائف وهن ينزلن من حافلة خاصة لنقل الطالبات، بعدما اعترضت طريق الحافلة دورية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وارتجل منها أحدهم إلى سائق الحافلة، الذي ترك الطالبات في وسط الشارع، وذهب برفقة دورية الهيئة.