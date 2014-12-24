ولي ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة

رعى ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مساء أمس، حفل جائزة مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والذي أقيم بالقاعة الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض، وقد كرم سموه أربع عشرة شخصية كان لها إسهاماتها الاجتماعية المتميزة، سواء من خلال أعمالها في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، أو مبادرتها الاجتماعية وتفاعلها مع قضايا المجتمع من منطلق وحرص وطني والشخصيات التي تم تكريمها من قبل راعي الحفل هم كل من:

1 - عضو المناصحة الدكتور / خالد بن سعد المطرفي.

2 - عضو المناصحة الدكتور/ أحمد بن علوش مدخلي.

3 - عضو المناصحة الدكتور/ عواد بن سبتي العنزي.

4 - عضو المناصحة الدكتور/ عبدالسلام بن سالم السحيمي.

5 - عضو المناصحة الدكتور / علي بن عبدالله العفنان.

6 - عضو المناصحة الدكتور/ عادل بن علي الفريدان.

7 - الدكتور/ خالد بن عبدالرحمن الشائع.

8 - الدكتور / خالد بن صالح الطويان.من أعيان مدينة بريدة.

9 - الدكتور/ إبراهيم بن حمود المشيقح.من أعيان مدينة بريدة.

10 - الدكتور/ محمد بن إبراهيم السعيدي.

11 - الشيخ/ بدر بن ناصر السعوي.من مدينة بريدة.

12 - الشيخ / عبدالمحسن بن إبراهيم الرشودي.من أعيان مدينة بريدة.

13 - الشيخ / عبدالله بن أحمد السويلم.

14 - الشيخ/ عبدالله بن سليمان العياف.من أعيان مدينة بريدة.

