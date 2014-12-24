حكاية .. " قصيدة باللهجة المحكيّة "

.... مَرَّتْ عَلَى

سُوقْ الْأَغَانِي

تِشْتِرِي

حَفْنَةْ

عَتَبْ



بِنْتْ :

الْخَيَالْ يْمُرَّهَا

ظَامِي

وِ.. يِتْسَقَّا



فِتَحْ الْمُغَنِّي

بَحَّةْ النَّايَاتْ

فَزّْ

مْن

الْقِصَبْ

مَحْرُومْ

وِ .. مْشَقَّا !



و اسْتَدْرَجْ الرَّسَّامْ

مِنْ صُبْحْ وْ فَرَسْ :

لُونينْ ، ... يِحْتَاجْ

الذَّهَبْ



حَتَّى يِقَرِّب من حَبَبْ

مَزِيجُهُم

:

حِرْوَةْ ..

سَنَهْ ،

يِعْلَى

وِ يِتْرَقَّا !



و الْمَسْرَحِي ..

رَتَّبْ لَهَا

قْمَاشْ

و خَشَبْ

و عَرَضْ لَهَا

- في مَشْهَدِينْ الَّا .. -

: جَسَدْ ..

مُلْهَمْ

و يِتْلَقَّا !



و الّلي يِصِيغُون الحِكَايَاتْ كْتِبَوْا

: قِصَصْ و رِوَايَاتْ ..

وْ أَدَبْ

.. تضحَك و

تِتْوَقَّا !



مَرَّت بْشَاعِرْ ..

قَالَتْ :



انْتْ الِّلي يُقُولُونْ انْ

كِتَبْ

كِتَبْ

وَ لَا

خَلَّا ..

وَ لَا

بَقَّا ؟!



و مِنْ يُومَهَا ..

و الشّاعِرْ

يْفَتِّحْ ..

صَنَادِيقْ

وْ كَرَاتِينْ

وْ عُلَبْ

و البِنْتْ

تِتْنَقَّا !

