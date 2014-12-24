عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

فهد عافت

<p>كاتب صحافي</p>

كاتب صحافي

حكاية .. " قصيدة باللهجة المحكيّة "

.... مَرَّتْ عَلَى

سُوقْ الْأَغَانِي
تِشْتِرِي
حَفْنَةْ
عَتَبْ


بِنْتْ :
الْخَيَالْ يْمُرَّهَا
ظَامِي
وِ.. يِتْسَقَّا


فِتَحْ الْمُغَنِّي
بَحَّةْ النَّايَاتْ
فَزّْ
مْن
الْقِصَبْ

مَحْرُومْ
وِ .. مْشَقَّا !


و اسْتَدْرَجْ الرَّسَّامْ
مِنْ صُبْحْ وْ فَرَسْ :
لُونينْ ، ... يِحْتَاجْ
الذَّهَبْ


حَتَّى يِقَرِّب من حَبَبْ
مَزِيجُهُم

:
حِرْوَةْ ..
سَنَهْ ،

يِعْلَى
وِ يِتْرَقَّا !


و الْمَسْرَحِي ..
رَتَّبْ لَهَا
قْمَاشْ
و خَشَبْ

و عَرَضْ لَهَا
- في مَشْهَدِينْ الَّا .. -
: جَسَدْ ..
مُلْهَمْ
و يِتْلَقَّا !


و الّلي يِصِيغُون الحِكَايَاتْ كْتِبَوْا
: قِصَصْ و رِوَايَاتْ ..
وْ أَدَبْ

.. تضحَك و
تِتْوَقَّا !


مَرَّت بْشَاعِرْ ..
قَالَتْ :

انْتْ الِّلي يُقُولُونْ انْ
كِتَبْ

كِتَبْ
وَ لَا
خَلَّا ..
وَ لَا
بَقَّا ؟!


و مِنْ يُومَهَا ..

و الشّاعِرْ
يْفَتِّحْ ..
صَنَادِيقْ
وْ كَرَاتِينْ
وْ عُلَبْ

و البِنْتْ
تِتْنَقَّا !

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة