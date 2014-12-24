حكاية .. " قصيدة باللهجة المحكيّة "

.... مَرَّتْ عَلَى
سُوقْ الْأَغَانِي
تِشْتِرِي
حَفْنَةْ
عَتَبْ
بِنْتْ :
الْخَيَالْ يْمُرَّهَا
ظَامِي
وِ.. يِتْسَقَّا
فِتَحْ الْمُغَنِّي
بَحَّةْ النَّايَاتْ
فَزّْ
مْن
الْقِصَبْ
مَحْرُومْ
وِ .. مْشَقَّا !
و اسْتَدْرَجْ الرَّسَّامْ
مِنْ صُبْحْ وْ فَرَسْ :
لُونينْ ، ... يِحْتَاجْ
الذَّهَبْ
حَتَّى يِقَرِّب من حَبَبْ
مَزِيجُهُم
:
حِرْوَةْ ..
سَنَهْ ،
يِعْلَى
وِ يِتْرَقَّا !
و الْمَسْرَحِي ..
رَتَّبْ لَهَا
قْمَاشْ
و خَشَبْ
و عَرَضْ لَهَا
- في مَشْهَدِينْ الَّا .. -
: جَسَدْ ..
مُلْهَمْ
و يِتْلَقَّا !
و الّلي يِصِيغُون الحِكَايَاتْ كْتِبَوْا
: قِصَصْ و رِوَايَاتْ ..
وْ أَدَبْ
.. تضحَك و
تِتْوَقَّا !
مَرَّت بْشَاعِرْ ..
قَالَتْ :
انْتْ الِّلي يُقُولُونْ انْ
كِتَبْ
كِتَبْ
وَ لَا
خَلَّا ..
وَ لَا
بَقَّا ؟!
و مِنْ يُومَهَا ..
و الشّاعِرْ
يْفَتِّحْ ..
صَنَادِيقْ
وْ كَرَاتِينْ
وْ عُلَبْ
و البِنْتْ
تِتْنَقَّا !