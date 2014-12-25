الجوازات: تأشيرات الزيارة العائلية لا تتجاوز 6 أشهر

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن المدة المسموح بها نظاماً للمكوث في المملكة العربية السعودية للقادم بتأشيرة زيارة عائلية لا تتجاوز (180) يوماً (ستة أشهر) تبدأ من تاريخ تسجيل دخول الزائر إلى المملكة في النظام الآلي.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية المقدم أحمد بن فهد الليحدان أن الجوازات لاحظت من خلال ما يرد إليها عبر بريد الاقتراحات والاستفسارات من المواطنين والمقيمين كثرة الاستفسارات عن المدة المسموح بها نظاماً لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية، مبيناً أن تأشيرة الزيارة العائلية تصدر من سفارات وقنصليات وممثليات خادم الحرمين الشريفين بالخارج، ويتم التوضيح بها المدة المحددة لبقاء الزائر في المملكة، وفي حالة رغبة الزائر تمديد الزيارة فبإمكانه ذلك قبل انتهاء المدة الموضحة في التأشيرة الصادرة من ممثليات خادم الحرمين الشريفين على أن لا يتجاوز مجموع إقامته في المملكة (180) يوما أي ما يعادل ستة أشهر.

وبيّن أن الجوازات أطلقت في الفترة الماضية خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً التي من خلالها يستطيع المواطن والمقيم أن يمدد تأشيرة الزيارة إلكترونياً من دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.