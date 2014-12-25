القبض على الخادمة المشبوهة في القصيم

أوقعت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم بعاملة منزلية من جنسية آسيوية متهمة بسرقة مصوغات ذهبية وساعات ثمينة من منزل كفيلها قبل أن تلوذ بالفرار، وتقوم بعد ذلك بعلاقات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك.

وفي تفاصيل أوضحها الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم النقيب بدر السحيباني لـ"العربية.نت"، أن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت في وقت سابق بلاغاً مفاده قيام عاملة منزلية من جنسية آسيوية بسرقة مصوغات ذهبية من منزل كفيلها بمدينة بريدة والهروب إلى جهة غير معلومة، ليتم في حينها استكمال إجراءات الاستدلال الأولية والتعميم عن المسروقات وتكثيف إجراءات البحث والتحري عن المتهمة على ضوء الإفادات المتوفرة، ليجري بعد ذلك إحالتها إلى مركز شرطة بريدة الشرقي، تمهيداً لعرضها على هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.