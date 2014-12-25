العساف لـ"العربية": نتحمل انخفاض النفط إلى مدى متوسط

أكد وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، في لقاء مع "العربية"، تحمل المملكة انخفاض أسعار النفط إلى مدى متوسط. وأكد في سياق تعليقه على الميزانية أن حجم الدين العام ضئيل للغاية في ميزانية هذا العام. وأشار إلى أن "الواقعية لا التحفظ هي منهجنا في ميزانية هذا العام".

وأوضح أن الحكومة اتبعت سياسة معاكسة للدورات الاقتصادية لحماية الإنفاق العام، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك مرونة في الإنفاق العام مع التأكيد على الالتزام بمرسوم الميزانية.

وقال في حديثه مع "العربية" إن نسبة العجز تصل إلى أكثر من 4% من الناتج الإجمالي. وحول الاستعانة بالاحتياطات المالية للسعودية، أوضح أنه لم يتحدد حتى الآن، وإذا تحدد ستكون هناك دراسة مع مؤسسة النقد لتحديد الخيارات بسد العجز إما بالاقتراض أو الاستعانة بالاحتياطيات. وأشار إلى أن تعديل سنة الأساس أدى إلى قراءة منخفضة نسبياً لأداء الاقتصاد.