سبع وفيات واصابة في حادث مروري ببيشة

قال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير احمد ابراهيم عسيري بأن غرفة العمليات بمنطقة عسير تلقت مساء هذا اليوم بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق بيشة خميس مشيط بأقرب من مبنى الجامعه بمحافظة بيشة.

وأوضح "على الفور تم توجيه عدد فرقتين اسعافية وبمشاركة من الدفاع المدني وصحة بيشة. حيث تبين بعد الوصول للموقع ان الحادث عبارة عن اصطدام سيارتين . وقد نتج عن الحادث وفاة ٦حالات في الموقع اضافة الى حالة توفيت بسيارة الاسعاف قبل وصولها للمستشفى، ولم ينج من هذا الحادث سوى حاله واحده اصابته متوسطة وتم نقله لمستشفى الملك عبدالله ببيشة عن طريق سيارة اسعاف الدفاع المدني".