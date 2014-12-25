مشروعات مياه وصرف صحي بـ681 مليون ريال

وقّع وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، 30 عقداً لتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على 681 مليون ريال.

وشملت العقود الموقعة مشروعات العقد الأول لمشروع شبكات الصرف الصحي لأحياء مدينة نجران (المرحلة الثالثة) بقيمة إجمالية تجاوزت 159.7 مليون ريال، وعقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة الخرج (المرحلة السادسة) بمنطقة الرياض بقيمة 121.6 مليون ريال، وعقد إكمال تنفيذ شبكات مياه الرويضة بمحافظة القويعية (المرحلة الثانية) بمنطقة الرياض بقيمة إجمالية قاربت 103 ملايين ريال، وعقد مشروع خط الربط بين خزانات شرق المدينة المنورة وخزان العشيرة بمنطقة المدينة المنورة بقيمة 54 مليون ريال، إضافة إلى عقد تأمين مياه الشرب بواسطة الناقلات لأهالي قرى المواقع الجبلية (المرحلة الثانية) بمنطقة جازان بمنطقة جازان بقيمة 29 مليون ريال.

وتضمنت العقود كذلك عقد تشغيل وصيانة محطات تنقية المياه وملحقاتها بمحافظات منطقة المدينة المنورة بقيمة إجمالية 24.2 مليون ريال، وعقد مناقصة مشروع متعهد التوصيلات المنزلية للمياه والتمديدات اللازمة بمدينة الدمام (على حساب المواطنين) بالمنطقة الشرقية بقيمة 20.6 مليون ريال، وعقد إنشاء أشياب متفرقة بمحافظة العلا والمناطق المجاورة بمنطقة المدينة المنورة بقيمة 18.3 مليون ريال، وعقد مناقصة مشروع تطوير الآبار لهجر محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية بقيمة 15.1 مليون ريال، وعقد خطوط وشبكات مياه بمخطط حمراء الأسد (الجزء الأول) بمنطقة المدينة المنورة بقيمة قاربت 14 مليون ريال، إضافة إلى عقد تشغيل وصيانة محطة وشبكة الصرف الصحي بمركز تنومة بمنطقة عسير بقيمة 13.7 مليون ريال.