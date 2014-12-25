مصروفات وإيرادات الجامعات لعام 2015

تزامناً مع إعلان الميزانية العامة للسعودية، صدرت عدة مراسيم ملكية حولها، ومن ضمنها اعتماد مصروفات وإيرادات الجامعات السعودية لعام 2015 وهي على النحو الآتي:

جامعة الملك سعود 8.6 مليار ريال



جامعة الملك عبدالعزيز 5.9 مليار ريال



جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1.3 مليار ريال



جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4.1 مليار ريال



الجامعة الإسلامية 1.46 مليار ريال



جامعة الملك فيصل 2.2 مليار ريال



جامعة أم القرى 2.9 مليار ريال



جامعة الملك خالد 3.2 مليار ريال



جامعة طيبة 2.3 مليار ريال



جامعة القصيم 2.6 مليار ريال



جامعة الطائف 2.1 مليار ريال



جامعة جازان 1.7 مليار ريال



جامعة الجوف 1.4 مليار ريال



جامعة حائل 1.3 مليار ريال



جامعة الباحة 1.017 مليار ريال



جامعة نجران 1.2 مليار ريال



جامعة الحدود الشمالية 1.030 مليار ريال



جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2.685 مليار ريال



جامعة الدمام 3.143 مليار ريال



جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز 1.340 مليار ريال