وفاة شخص بعد مقاومته للشرطة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة ممثلة في مركز شرطة السامر باشرت في مساء الاثنين 30 صفر 1436 حادثة إطلاق نار من قبل أحد رجال اﻷمن الميدانيين بأحد الأحياء شمال جدة، وذلك أثناء أداء عمله الرسمي، موضحاً أن رجل الأمن عند ملاحظته لأحد الأشخاص المشبوهين قام باستيقافه للتأكد من وضعه الأمني إلا أنه حاول المقاومة والهروب مما استدعى الموقف إطلاق طلقه تحذيريه ونتج عنها إصابته، وتم نقله للمستشفى وقد توفي لاحقاً، وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات ما زالت جارية في القضية من قبل الجهة المختصة.