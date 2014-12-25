خالد الفيصل يراقب شخصياً النشاط غير المنهجي بالمدارس

وجه وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بضرورة الحصول على الموافقة فيما يتعلق بتوزيع أي نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أو مواد مسجلة صوتية أو مرئية أيا كان موضوعها أو مصدرها في المدارس الحكومية والأهلية أو مقرات إدارات التربية والتعليم أو مرافقها التعليمية، أو فيما يتعلق بإقامة الندوات أو المحاضرات وموضوعاتها والمتحدثين فيها أو الأنشطة أو المشاركات الداخلية والخارجية وغيرها، قبل إقامتها سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية أو مقرات إدارات التربية والتعليم أو مرافقها التعليمية حتى وإن كان لدى هذه البرامج موافقات سابقة.

وقد عمد الجميع على الرفع بداية العام ببيانات تفصيلية في قوائم تشتمل على نوع البرامج والفعاليات وبداية تنفيذها ومدتها والمشاركين فيها وأرقام سجلاتهم المدنية لأخذ الموافقة عليها بعد عرضها على لجنة مختصة للإشراف والمتابعة تشكل لهذا الغرض وترتبط بمكتبه .

ويتم الرفع لأمراء المناطق ومحافظي المحافظات لأخذ الموافقة المبدئية منهم على إقامة أي فعاليات طارئة ليست ضمن الخطة السنوية المرفوعة مشتملة على أسماء المشاركين وسجلاتهم المدنية والموضوعات المقترح إقامتها؛ ومن ثم الرفع لأخذ موافقة اللجنة المختصة بمكتبه، وهذا يلغي جميع ما يتعارض معه من تعاميم سابقة بهذا الشأن.