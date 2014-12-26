أحمد الغامدي: ليتهم غضّوا الطرف!

تابعت حلقة الجمعة الماضية من برنامج حِراك، الذي يديره الزميل الإعلامي اللامع عبدالعزيز قاسم، وكان ضيفه هذه المرة أحمد قاسم الغامدي، الذي ثارت حول ظهور زوجته (كاشفة وجهها في محطة إم بي سي) الدنيا ولم تقعد. وكالعادة انقسم المجتمع في أغلبه إلى فريقين يتراشقان الكلمات، ويتبادلان الاتّهامات، ويتنازعان دعاوى الحق والمبادئ والحريات.

وكم من حلقات سابقة في إم بي سي نفسها ظهرت فيها سيدات سعوديات بنصف حجاب، وبلا حجاب، ومرّت مرور الكرام، شاهدها مَن شاهدها، وغفل عنها مَن غفل. ولو أن القوم أداروا ظهورهم للحلقة بأكملها، وأغمضوا عيونهم، وأصمّوا آذانهم لمرّت القضية بسلام، ولما كان هذا الجدل الطويل الذي لن ينتهي إلاّ إلى مزيد من الاصطفاف، والفرقة، ونشر مزيد من الريبة والشك بين الطرفين.

المشكلة لو أنه لم يكن أحمد قاسم الغامدي لما كان كل هذا الجدل! إذًا فأصل القضية مرتبط باسم الشخص، وبمواقفه السابقة. وقد يكون في ذلك مأخذة شرعية ومنطقية، فالقضايا الشرعية لا ينبغي أن ترتبط بالأشخاص، خاصة أن لا جديد في ظهور النساء نصف محجبات، فضلاً عن كاشفات في تلك الفضائية، أو في غيرها من الفضائيات. وأعني بذلك أن التأصيل الشرعي لا ينبغي أن يرتبط بأشخاص ومواقف، في حين يغض الطرف عن أشخاص ومواقف تتكرر كثيرًا.

المشكلة الأكبر أن ثمة طائفة لا تعد أحمد الغامدي من فئة العلماء الشرعيين، فضلاً عن المشايخ والدعاة، ومع ذلك تعيب عليه ظهور زوجته بنصف حجاب، أو بمكياج! مع أن عشرات من قبله وقبلها ظهروا، وتحدّثوا، وناقشوا، وهم لا مشايخ ولا دعاة، فلماذا كل هذا الجدل حول موقف شخص (عادي آخر)، اتخذ موقفًا مشابهًا لما سبق، ولآخرين سيظهرون من بعد!!

وأمّا المحصلة المحسومة، فهي أن لا نهاية محسومة غير السائدة، فلا تغيير في مواقف الأطراف المعنية، وكل يريد الانتصار لنفسه، وإظهار صحة موقفه. إنه جدل عقيم، ومراء غير مستحب، ولا مندوب.

ولو كان لي من الأمر شيء لصحتُ مبكرًا: دعوها فستمر مرور الكرام، بعيدة عن كل هذا الفصام! لقد فتحت هذه القضية الجدلية دعاية لا حدود لها، وأضفتم لها أبعادًا لم تكن لتحلم بها.



نقلاً عن صحيفة "المدينة"