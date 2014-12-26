السعودية تدعم إريتريا بـ300 ألف دولار لمكافحة الجراد

سلّمت المملكة العربية السعودية، مؤخراً مساعدات عينية لدولة إريتريا لمكافحة أسراب الجراد بقيمة ( 300 ألف دولار ) تتضمن 11 طناً من المبيدات الخاصة بمكافحة الجراد، وسيارتي نقل.

وقام بتسليم المساعدات القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة إريتريا شديد بن حامد السهلي، بحضور مندوبي وزارة المالية محمد بن عيسى الحماد، ويحي بن إبراهيم الخضير.

وعبر المدير العام لوزارة الزراعة الإريترية حروي اسقدوم، عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على تعاونها ودعمها لمكافحة أسراب الجراد بإريتريا، والتخفيف من أضراره على المحاصيل الزراعية والمراعي ، مشيراً إلى أن المسؤولين والمواطنين في بلاده يشعرون بالسعادة ويثمنون دور المملكة ومواقفها الخيّرة تجاه دعم الاقتصاد الإريتري.