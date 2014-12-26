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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

محمد العلي

ضمن اهتمامات جمعية الثقافة والفنون بالدمام، تكريم رموز الثقافة والفنون الذين أثروا حياتنا بفكرهم وأعمالهم المتميزة، تعتزم الجمعية بالدمام خلال الفترة المقبلة، إقامة أمسية تكريمية للأديب الشاعر محمد العلي تقديراً وعرفاناً بمشواره الأدبي العامر، وباعتباري من رفاق رحلته الفكرية والثقافية دعتني الجمعية لكتابة كلمة مختصره عنه، وأنا فعلاً من رفاقه وينطبق عليّ وعليه ما قاله أبو تمام في عليّ بن الجهم

إن يكد مطرف الإخاء فإنّنا *** نغدو ونسري في إخاء تالد

أو يختلف ماء الوصال فماؤنا *** عذب تحدّر من غمام واحد

أو يفترق نسب يؤلّف بيننا *** أدب أقمناه مقام الوالد

إن يكد: أكدى يكدي، أعطى قليلا ثمّ منع ، وفي القرآن الكريم «وأعطى قليلا وأكدى»، ومحمد العلي جمع فأوعى، ولم يكد، فهو شاعر وصحفي، وكان رئيساً لتحرير صحيفة اليوم في فترة من الفترات، وقبل ذلك كاتب تنويري، وهو يكتب عموداً في صحيفة اليوم نسيج وحده، إذ يحلق في آفاق الفكر ويؤوب منها، ويقدمها للقارئ في صورة سلسة ومبسطة، لا يستعصي عليه استيعابها، على أنّه مع ذلك شحيح في التأليف، إذ لم يجمع شعره، فيما أعرف، في ديوان، كما لم يجمع ما يكتبه في عموده في مؤلف، وحبذا لو قامت الجمعية بهذه المهمة، لتحفظ للأجيال تراث هذا الرجل العظيم.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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