مدير "السعودية" يتجول في مطار الأمير محمد

قام مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، بجولة على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، الذي سيتم تدشينه قريباً.

وشملت الجولة صالتي السفر الداخلي والدولي وصالة الفرسان ومكاتب الخدمات المساندة وأقسام العمليات والخدمة الجوية، وتفقد سيور الأمتعة، بالإضافة إلى صالة الحجاج ومواقع الخدمات الخاصة بالإدارات الحكومية، وكافة المرافق الأخرى ذات العلاقة المباشرة بخدمات "السعودية"، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء المبنى الجديد لشركة الخطوط السعودية للتموين.

كما قام المهندس الجاسر بزيارة تفقدية لموقع مبنى الخطوط السعودية الرئيسي بالإقليم الشمالي بالمدينة المنورة، الذي يجري حالياً استكمال أعماله الإنشائية في مراحله الأخيرة تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة.

ويتكون المبنى من أربعة طوابق بواقع ألف متر مربع للدور الواحد مع دوري المواقف وبمساحة إجمالية تقدر بـ 6 آلاف متر مربع، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة المنورة على الطريق الدائري الثاني "طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز"، ويأتي في إطار الجهود التطويرية لـ "السعودية" لمواكبة الزيادة المضطردة في أعداد المستفيدين من خدماتها وتقديمها بشكل أفضل.

وبيّن الجاسر أن التجهيزات الكبيرة للمطار الجديد ومرافقه، التي تأتي في ظل حرص الأمير فهد بن عبدالله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية على تطوير مطارات المملكة، تسير جنباً إلى جنب مع خطط "السعودية", التي تضع بعين الاعتبار الزيادة المضطردة في الطلب على السفر جواً.

وأشاد بتضافر جهود منسوبي القطاعات الميدانية والتنفيذية العاملة بالمطار كافة, مبيناً أن ذلك هو العنصر الأبرز في التطبيق الفعلي للخطط الاستراتيجية للعمليات التشغيلية خلال مواسم الذروة وعلى مدار العام، مشيراً إلى أهمية التدريب المستمر لرفع مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين وتقديم الصورة الحضارية عن هذه المؤسسة الوطنية.

وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية, أن "السعودية" تولي محطة المدينة المنورة أهميةً خاصة، باعتبار أن المدينة المنورة هي مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومقصد ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، حيث تسعى المؤسسة جاهدة ضمن فريق عمل موحد ووفق أهداف تم التخطيط لها منذ وقتٍ مبكر لتقديم أفضل الخدمات للظهور بالشكل الذي يلبي رغبات المسافرين.

يذكر أن تقرير العمليات التشغيلية لمحطة المدينة المنورة أشار عن نقل ما يقارب مليوني راكب من وإلى محطة المدينة منذ بداية العام الجاري 2014م حتى 22 ديسمبر على متن أكثر من 20 ألف رحلة مجدولة، يضاف إلى ذلك أنه قد تم نقل ( 624.648 ) معتمراً على متن ( 1865 ) رحلة في الاتجاهين، إلى جانب نقل ( 273.810 ) حجاج على متن (694) رحلة في الاتجاهين.

وتهدف المؤسسة إلى جعل كافة مرافق الإدارات والخدمات بالمحطات الداخلية والخارجية على حدٍ سواء تحت سقفٍ واحد، إذ يتضمن المشروع الجديد مكتب مبيعات التذاكر والتسويق والمكاتب المالية والإدارية، والخدمات الأساسية والمساندة، حيث صُمم ليحتوي على المساحات التي تتطلبها الاحتياجات الحالية للإدارات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار التوسع المستقبلي للخدمات.