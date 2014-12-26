بالصور.. جار يحطم "جدار" منزل جاره

تسببت أعمال الحفر في أرض مجاورة لمنزل مواطن في حي المنتزة بمحافظة عنيزة، بسقوط السور الجانبي لمنزله، كما تسبب بانجراف سيارتهم التي علقت بين المنزل والأرض، حيث كانت السيارة بالقرب من السور المنهار.

فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة تلقت بلاغاً عند الساعة الرابعة والربع من مساء أمس الخميس، عن حادث انهيار سور منزل يقع في حي المنتزة.

بعد وصول فرق الإنقاذ، اتضح أن الانهيار كان نتيجة عملية حفر في الأرض المجاورة للمنزل، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد، كما أن الدفاع المدني قام بتأمين الموقع، واستكمال الإجراءات الوقائية، والتأكد من عدم وجود ما يشكل خطرا.

كما تم إخراج السيارة التي كانت عالقة بالمنزل المتضرر دون إحداث أي ضرر بها.