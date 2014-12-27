القبض على مهربين أحرقا سيارتهما في الشرقية

أوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود أنه "عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس الموافق 1436/3/3هـ تمكنت دوريات حرس الحدود بقطاع عردة بالمنطقة الشرقية من رصد ومتابعة سيارة يستقلها شخصان بعد تجاوزها الحدود السعودية بطريقة غير نظامية، وبتوجيه النداءات لقائدها للامتثال لتعليمات رجال الأمن بالتوقف، بادر ومن معه بإطلاق النار، حيث تم التعامل مع الموقف بمقتضى الأنظمة ومطاردتهما وإرغامهما على التوقف وتسليم نفسيهما لقوات الأمن بعد قيامهما بمحاولة حرق السيارة بإشعال النار فيها".

وأفاد الناطق الإعلامي لحرس الحدود وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس": أنه بتفتيش السيارة ، بعد إخماد النيران المشتعلة فيها، تم ضبط (17) كيلوغراماً من الحشيش المخدر، وسلاحين من نوع رشاش كلاشينكوف، وجهاز اتصال هاتفي عبر الأقمار الصناعية. وقد نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة رجل أمن وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة، كما تعرض أحد المهربين إلى إصابة طفيفة وتلقى العلاج اللازم، وتم إحالة المقبوض عليهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة ".