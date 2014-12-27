ما فيه احد حبّك ترا ... كثْري
واشتاق لك ............ كثْري
ما فيه احدْ ..
حَبّْ وْ وَلَهْ وْ اشتاق .. ابَدْ ..
كثْري
لكنّي حاولت ادْخِلِكْ في
شعري و نثري
( .. مَعَ انّ النّثْرْ ما يكفي ! )
: ... فشَلْتْ
خِنْتِكْ ! ..
( وْ بين انّ الجَسَدْ يِتْكَبْرَتْ وْ يِطْفِي )
: ... وصَلْتْ !
هذا هُو الشَّاعِرْ
مِن
الله
خْلِقَهْ
في الآخِرْ الآخِرْ
مَرَدَّهْ
لِـ ..
وْرِقَهْ !
في دفتره ...
و لْـ ..
محْبَرَهْ
( .. المحْبَرَهْ :
فِكْرَةْ سمَا ..
للحين ما صارت سما ،
فكرة بحَر ..
للحين ما صارت بحر ،
فكرة سهَر ..
للحين ما صارت عنَبْ ،
فكرة موسيقى أغنِيَةْ ..
للحين ما صارت
مَرَهْ ! )
... فكرة سما مَحْبُوسَهْ في خاتم قِزَازْ
تِصُبّْ للشّاعِرْ ..
شْوَيَّةْ رِتْمْ
و شْوَيَّةْ مَجَازْ !
الواحِدْ مْن الشُّعَرَاءْ :
اثْنِينْ
:
العاشق
و لِلْحِينْ !
مَا
غَطّْ
شاعِرْ
رِيشِتَهْ
في
حِبْرْ
إِلَّا
وِ
صَابَهْ
كِبْرْ !
لا تسأليني حِفْظْ ..
عَهْدي ،
لغير التّوْرِيَهْ
في حَضْرَةْ النّعناعْ
للّي يحبّك نَبْضْ ..
و للشّاعر الإِيقَاعْ !
مِنْ حسْنْ حَظّْ الأُغْنِيَةْ ..
إنّ الِّلِي حَبَّوْا بَعْضُهُمْ ..
تِفَارِقَوْا
.. وْ عَلَى سَلَالِمْهَا ..
: رِقَوْا !
:
( .. الله يَا دِينْ النَّبِي ..
...... الله .. يا دِينِي
أنَا يُومْ اشُوفَكْ يَا حَلَاهَا وين اَوَدِّيني ؟! )
للشّاعِرْ :
الإيقَاعْ ، و الشَّغَبْ ، وْ مَجَازَاتْ اللَغَةْ ، وَ الفَوْضَوِيّ الْمُشْتَهَى مِنْ كل رَغْبَهْ خَالفَتْ أَوْ وَافقَتْ ...
... ظَنَّهْ !
و للشّاعِرْ :
اِحْسَاسَهْ بِأَنّ ..
الْغِيمْ لَهْ ،
... و الرَّفْرَفَهْ مِنَّهْ !
وْ ..
يَقِينَهْ اِنّ الله يِحِطّْ الشُّعَرَا الزِّينِينْ فِي الْجَنَّهْ !