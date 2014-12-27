عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

فهد عافت

<p>كاتب صحافي</p>

كاتب صحافي

دقّاتْ

ما فيه احد حبّك ترا ... كثْري
واشتاق لك ............ كثْري

ما فيه احدْ ..
حَبّْ وْ وَلَهْ وْ اشتاق .. ابَدْ ..
كثْري

لكنّي حاولت ادْخِلِكْ في
شعري و نثري

( .. مَعَ انّ النّثْرْ ما يكفي ! )

: ... فشَلْتْ

خِنْتِكْ ! ..

( وْ بين انّ الجَسَدْ يِتْكَبْرَتْ وْ يِطْفِي )

: ... وصَلْتْ !


هذا هُو الشَّاعِرْ

مِن
الله
خْلِقَهْ


في الآخِرْ الآخِرْ

مَرَدَّهْ
لِـ ..
وْرِقَهْ !


في دفتره ...


و لْـ ..
محْبَرَهْ

( .. المحْبَرَهْ :
فِكْرَةْ سمَا ..
للحين ما صارت سما ،
فكرة بحَر ..
للحين ما صارت بحر ،
فكرة سهَر ..
للحين ما صارت عنَبْ ،
فكرة موسيقى أغنِيَةْ ..
للحين ما صارت
مَرَهْ ! )


... فكرة سما مَحْبُوسَهْ في خاتم قِزَازْ

تِصُبّْ للشّاعِرْ ..

شْوَيَّةْ رِتْمْ
و شْوَيَّةْ مَجَازْ !

الواحِدْ مْن الشُّعَرَاءْ :
اثْنِينْ

:
العاشق
و لِلْحِينْ !


مَا
غَطّْ
شاعِرْ
رِيشِتَهْ
في

حِبْرْ

إِلَّا
وِ
صَابَهْ

كِبْرْ !


لا تسأليني حِفْظْ ..
عَهْدي ،
لغير التّوْرِيَهْ
في حَضْرَةْ النّعناعْ

للّي يحبّك نَبْضْ ..
و للشّاعر الإِيقَاعْ !


مِنْ حسْنْ حَظّْ الأُغْنِيَةْ ..
إنّ الِّلِي حَبَّوْا بَعْضُهُمْ ..

تِفَارِقَوْا


.. وْ عَلَى سَلَالِمْهَا ..

: رِقَوْا !

:

( .. الله يَا دِينْ النَّبِي ..
...... الله .. يا دِينِي

أنَا يُومْ اشُوفَكْ يَا حَلَاهَا وين اَوَدِّيني ؟! )

للشّاعِرْ :
الإيقَاعْ ، و الشَّغَبْ ، وْ مَجَازَاتْ اللَغَةْ ، وَ الفَوْضَوِيّ الْمُشْتَهَى مِنْ كل رَغْبَهْ خَالفَتْ أَوْ وَافقَتْ ...
... ظَنَّهْ !


و للشّاعِرْ :

اِحْسَاسَهْ بِأَنّ ..
الْغِيمْ لَهْ ،
... و الرَّفْرَفَهْ مِنَّهْ !


وْ ..

يَقِينَهْ اِنّ الله يِحِطّْ الشُّعَرَا الزِّينِينْ فِي الْجَنَّهْ !

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة