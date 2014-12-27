ما فيه احد حبّك ترا ... كثْري

واشتاق لك ............ كثْري

ما فيه احدْ ..

حَبّْ وْ وَلَهْ وْ اشتاق .. ابَدْ ..

كثْري

لكنّي حاولت ادْخِلِكْ في

شعري و نثري

( .. مَعَ انّ النّثْرْ ما يكفي ! )



: ... فشَلْتْ

خِنْتِكْ ! ..

( وْ بين انّ الجَسَدْ يِتْكَبْرَتْ وْ يِطْفِي )

: ... وصَلْتْ !



هذا هُو الشَّاعِرْ

مِن

الله

خْلِقَهْ



في الآخِرْ الآخِرْ

مَرَدَّهْ

لِـ ..

وْرِقَهْ !



في دفتره ...



و لْـ ..

محْبَرَهْ

( .. المحْبَرَهْ :

فِكْرَةْ سمَا ..

للحين ما صارت سما ،

فكرة بحَر ..

للحين ما صارت بحر ،

فكرة سهَر ..

للحين ما صارت عنَبْ ،

فكرة موسيقى أغنِيَةْ ..

للحين ما صارت

مَرَهْ ! )



... فكرة سما مَحْبُوسَهْ في خاتم قِزَازْ

تِصُبّْ للشّاعِرْ ..

شْوَيَّةْ رِتْمْ

و شْوَيَّةْ مَجَازْ !

الواحِدْ مْن الشُّعَرَاءْ :

اثْنِينْ

:

العاشق

و لِلْحِينْ !



مَا

غَطّْ

شاعِرْ

رِيشِتَهْ

في

حِبْرْ

إِلَّا

وِ

صَابَهْ

كِبْرْ !



لا تسأليني حِفْظْ ..

عَهْدي ،

لغير التّوْرِيَهْ

في حَضْرَةْ النّعناعْ

للّي يحبّك نَبْضْ ..

و للشّاعر الإِيقَاعْ !



مِنْ حسْنْ حَظّْ الأُغْنِيَةْ ..

إنّ الِّلِي حَبَّوْا بَعْضُهُمْ ..

تِفَارِقَوْا



.. وْ عَلَى سَلَالِمْهَا ..

: رِقَوْا !

:

( .. الله يَا دِينْ النَّبِي ..

...... الله .. يا دِينِي

أنَا يُومْ اشُوفَكْ يَا حَلَاهَا وين اَوَدِّيني ؟! )

للشّاعِرْ :

الإيقَاعْ ، و الشَّغَبْ ، وْ مَجَازَاتْ اللَغَةْ ، وَ الفَوْضَوِيّ الْمُشْتَهَى مِنْ كل رَغْبَهْ خَالفَتْ أَوْ وَافقَتْ ...

... ظَنَّهْ !



و للشّاعِرْ :

اِحْسَاسَهْ بِأَنّ ..

الْغِيمْ لَهْ ،

... و الرَّفْرَفَهْ مِنَّهْ !



وْ ..

يَقِينَهْ اِنّ الله يِحِطّْ الشُّعَرَا الزِّينِينْ فِي الْجَنَّهْ !