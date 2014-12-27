محاضرة لنوال العيد بحضور 600 سيدة

ضمن إطار سلسلة البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية السنوية، وبحضور حرم الأمير المهندس سعود بن عبدالله بن ثنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الأميرة مها بنت عبدالله بن فهد اليوسف، أقام مركز الأمير سلمان الاجتماعي أخيراً وبالتعاون مع مركز إثراء المعرفة، محاضره تحت عنوان (لذة العبادة) للدكتورة نوال بنت عبدالعزيز العيد.

صرحت بذلك الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود مديرة القسم النسائي -المشرف العام على مشروع تطوير وتوسعه القسم قائلة إن "المحاضرة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين المركز ومركز إثراء المعرفة، وقد شملت المحاضرة على عِدة محاور وأهداف متنوعة شملت في مضمونها على كيف يتلذذ المؤمن بعبادته، وتطرقت الى الغرض الأساسي من خلق الإنسان".

وتناولت الدكتورة العيد التعريف بالعبادة، والهدف من الحديث عن لذة العبادة، مؤكدة على فضائل العبادة ومستدلة بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد تخللت المحاضرة مناقشات ومداخلات من الحضور.

كما أفادت بأن عدد الحضور تجاوز 600 سيدة بين عضوات مركز الأمير سلمان الاجتماعي وزائرات، كما قد تم توظيف التقنية (البث المباشر) لأول مرة وتم النقل المباشر للمحاضرة من خلال (قناة اليوتيوب) التابعة لمركز الأمير سلمان الاجتماعي.

ومن جهتها أشادت الدكتورة نوال العيد بمركز الأمير سلمان الاجتماعي والشراكة الفاعلة التي تجمع بين الجهتين، كما وجهت شكرها لإدارة المركز.

