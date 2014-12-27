مدفع رمضان يعود إلى المدينة المنورة

صدرت موافقة المقام السامي بإعادة استخدام المدفع الصوتي في المدينة المنورة بدءاً من شهر رمضان المبارك للعام الهجري الجاري 1436 وذلك لما يملكه المدفع الصوتي من إرث تاريخي تناقلته الأجيال في المدينة المنورة جيلا بعد جيل، وجاءت الموافقة الكريمة في ضوء ما رفع عنه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بناء على ما رفعه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بشأن رغبة أهالي المدينة المنورة بإعادة استخدام المدفع الصوتي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك أسوة باستمرار استخدامه في منطقة مكة المكرمة.

ومن خلال الموافقة فإن المدفع الصوتي سوف يعاد استخدامه مرة أخرى في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك بعد أن صمت خلال فترة من الزمن، وبعودته يسترجع الأهالي الإرث التاريخي الكبير الذي كان يمثله لهم المدفع الصوتي، والذي ارتبط بالشهر الكريم وأول أيام عيد الفطر السعيد، حيث يتم من خلاله إعلان دخول شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي كان هو الوسيلة الوحيدة التي تصل لجميع أهالي المدينة المنورة.

في المقابل ثمن الباحث في تاريخ المدينة المنورة الدكتور تنيضيب الفايدي الموافقة الكريمة من قبل المقام السامي في إعادة استخدام المدفع الصوتي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعاد من خلاله الذكريات الجميلة التي ارتبطت تاريخياً بالمدفع الصوتي، والذي كان مصدرا هاما في إدخال الفرح والسرور على قلوب أهالي المدينة المنورة لما يحمله صوته من خبر ينتظره الجميع وهو دخول شهر رمضان المبارك.

وأضاف الفايدي أن المدفع الصوتي كان مظهراً أساسياً من مظاهر شهر الخير، كما أنه أحد أهم العادات التي ارتبطت بأيام شهر رمضان وليلة اليوم الأول من عيد الفطر السعيد. موضحاً ان المدفع الصوتي رمز من الرموز التي عاصرتها الأجيال في المدينة المنورة بمختلف العصور، وأضاف الفايدي أن إعادته هي إعادة للحمة اجتماعية كان يشترك في سماعها جميع أهالي المدينة المنورة في مختلف الأرجاء والمواقع، كما أن له قيمة وفائدة اجتماعية يشعر بها جميع الأهالي في المدينة المنورة، حيث ارتبط بإعلان الفرح وإعادة الذكريات، وذكر أن المدفع الصوتي له علاقة وثيقة بشهر رمضان المبارك.

وذكر أن المدفع كان يعلن دخول الشهر الكريم من خلال عدد من الطلقات المتتالية في الليلة الأولى من ليالي الشهر الكريم، وأضاف أن إعلان الإفطار في أيام شهر رمضان كانت تتم عن طريق طلقة واحدة وكذلك إعلان وقت السحو. وأضاف أن الطلقات المتتالية تعود بعد ذلك ليلة اليوم الأول من عيد الفطر وكذلك بعد صلاة العيد والتي تكون هي اختتام أصوات المدفع الصوتي ليعود بعد ذلك خلال شهر رمضان من العام التالي.