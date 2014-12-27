وفد من جامعة mit يزور السعودية

يزور وفد من جامعة mit المملكة العربية السعودية حالياً وذلك في إطار الجولات السنوية التي توفد من خلالها الجامعة طلابها المتفوقين لزيارة العديد من الدول والتعرف على عاداتهم وثقافتهم.

الوفد يتكون من 40 طالباً يمثلون 12 دولة من دول العالم، ويتميزون بخبراتهم المختلفة في شتى المجالات.

ويقول ماجد آل إبراهيم، صاحب مبادرة زيارة الوفد للسعودية، إنه حرص على الترتيب لهذه الزيارة حتى يتعرف الطلاب على المملكة العربية السعودية عن قرب من جميع النواحي الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف في حديثه لـ "العربية.نت" أن الجامعة ترسل سنوياً طلابها للعديد من الدول، ووجدنا أن زيارتهم للمملكة العربية السعودية ستكون مفيدة لهم خصوصا مع التطور الذي تعيشه المملكة فيما يخص العلوم والتقنية ومواكبتها لمختلف تطورات التكنولوجيا.

وعن جدول الزيارة قال آل إبراهيم إنه سيكون هناك لقاء للوفد مع ولي ولي العهد، الأمير مقرن بن عبد العزيز، بالإضافة إلى موعد آخر مع الأمير تركي الفيصل، بالإضافة إلى زيارة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ليتعرفوا عن قرب إلى أي مدى وصلت الجامعة فيما يخص التقنية والعلوم المختلفة.

وأضاف أنه ستكون هناك زيارة إلى الهيئة العامة للاستثمار، و في اليوم الأخير ستكون للوفد زيارة إلى شركة أرامكو في المنطقة الشرقية، ومن ثم سيتوجهون إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن جامعة mit حصلت هذا العام على لقب أفضل جامعة في العالم.