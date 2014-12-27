فريق سعودي يشارك في فرضية الزلازل بالإمارات

شارك فريق البحث والإنقاذ السعودي (SASART) مؤخراً في تنفيذ فرضية للتعامل مع حوادث الزلازل التي أقيمت بدولة الإمارات العربية تحت إشراف المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بهيئة الأمم المتحدة (UN) بالتعاون مع فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وذلك في إطار استعداد فريق البحث والإنقاذ السعودي للحصول على التصنيف الدولي الثقيل، والمقرر أن يتم في 1 أبريل المقبل.

وقد قام الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي بتكريم الفريق السعودي ومنحه ميدالية التعاون الأمنية، تقديراً لمشاركته في الفرضية التدريبية والتي تضمنت افتراضاً لتعرض الإمارات لهزة أرضية بقوة (8.7) درجة على مقياس ريختر، وما ترتب على ذلك من أضرار في إمارة رأس الخيمة وعدد من الإمارات الأخرى، استلزمت طلب السلطات الإماراتية من المملكة دعم الأجهزة بأعمال البحث والإنقاذ للتعامل مع هذه الكارثة.

وأوضح اللواء حمد بن عبدالعزيز المبدل مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات أن مشاركة الفريق في هذه الفرضية يأتي في إطار التعاون المشترك مع فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، واستمراراً للبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها للحصول على التصنيف الدولي من قبل الأمم المتحدة، والذي يؤهل فريق البحث والإنقاذ السعودي للمشاركة في أعمال الإنقاذ والإغاثة في جميع دول العالم.

من جانبه عبر اللواء أحمد بن ناصر الريس مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي عن سعادته بتواجد فريق البحث والإنقاذ السعودي، والذي ضم أكثر من 90 مشاركاً من الضباط والأفراد والأطباء والمسعفين في فرضية مواجهة حوادث الزلازل بحضور قيادات الدفاع المدني وفريق البحث والإنقاذ بدول مجلس التعاون الخليجي ومملكة الأردن، بما يعزز من قدرة هذه الفرق في التعامل مع كافة أنواع المخاطر والحوادث التي قد تقع لا قدر الله بدول المجلس.