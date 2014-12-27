كورونا يصيب ثلاثينية في الرياض ومسن بالقريات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل حالتَيْ إصابة جديدتَيْن بفيروس "كورونا" في الرياض والقريات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن حالة الإصابة الأولى لامرأة تبلغ من العمر (31 عاماً)، وهي ليست من الممارسين الصحيين، كما أنها مصابة بأمراض أخرى، وظهرت عليها أعراض مَرَضية؛ وأُدخلت مستشفى حكومياً في الرياض.

وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لمواطن يبلغ من العمر (70 عاماً)، وهو ليس من الممارسين الصحيين، كما أنه مصاب بأمراض أخرى، وظهرت عليه أعراض مَرَضية؛ وأُدخل مستشفى حكومياً في القريات، وحالته مستقرة.