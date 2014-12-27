754.570 مستحقا لدعم الإسكان

كشفت وزارة الإسكان أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754.570 مستحقاً في جميع مناطق المملكة، من إجمالي عدد المتقدمين لبوابة إسكان في بداية التقديم البالغ 960.397 متقدماً.

وحصلت منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة في عدد المستحقين للدعم السكني حيث بلغ 195.658 مستحقاً، ثم الرياض بإجمالي 153.932 مستحقاً، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في عدد المستحقين بـ 5748 مستحقاً.

أبرز اعتراضات المتقدمين كانت ممن كانوا يحتاجون لتحديث بياناتهم لدى الأحوال المدنية مثل المطلقات اللاتي لا يوجد لهن إثبات واقعة زواج أو طلاق أو لا يملكن تاريخاً معيناً لحالتهن، وكذلك الأرامل اللاتي لا يملكن واقعة الوفاة أو عدم إضافة الأبناء، أو ممن باسمه عداد كهرباء على مسكن غير مناسب، إضافة إلى المتقدمين الذين تواجدوا خارج المملكة لأكثر من 90 يوما، وعدد ممن يملك صك أرض، ثم انتقلت ملكية هذه الأرض إلى غيره قبل خمس سنوات، حيث طلبت الوزارة من كل هذه الفئات وغيرها، استكمال اعتراضاتهم حتى يتسنى للوزارة قبولها ووضعهم في قوائم الانتظار الخاصة بوزارة الإسكان في مناطقهم التي يسكنونها.