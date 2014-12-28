أمانة جدة تعتمد 10 مخططات

أصدرت الإدارة العامة لرخص التعمير بأمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 8738 رخصة بناء سكني وتجاري, منها 7523 رخصة سكنية و 1215 تجارية , وشملت 48267 وحدة سكنية وتجارية فيما بلغت رخص المشروعات الريادية 16 رخصة منها 15 رخصة مشروعات مستقلة ورخصة واحدة لمشروع تطوير عمراني وبلغت مساحة البناء الإجمالية للمباني المرخصة الجديدة بنوعيها 610.328 مترًا مربعاً.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير الدكتور عبداللطيف الحارثي أن أمانة جدة نفذت خمس مشروعات تقنية أسهمت في تسهيل وتطوير عملية استخراج رخص البناء للأبنية والمشروعات الريادية بمحافظة جدة, حيث كان أول تلك المشروعات قد نفذ في عام 1428هـ وهو مشروع نظام رخص البناء الإلكتروني, ثم مشروع صيانة وتشغيل الأنظمة التطبيقية 1432هـ, ومشروع تدقيق وتصميم قاعدة البيانات الجغرافية لرخص البناء 1434هـ , ومشروع تطوير نظام رخص البناء الجغرافية 1434 هـ , ومشروع تدقيق وبناء قاعدة بيانات جغرافية لرخص البناء (المرحلة الثانية) 1435 هـ".

وأبان الدكتور الحارثي أن الأمانة سعت في إنجاح منظومة تقديم خدماتها للمواطنين وتحسين الأداء لكامل إداراتها وتوفير المشروعات المتخصصة لضمان فاعلية استخدام احدث التقنيات وإيجاد آلية لتطوير وتحديث البيانات والمعلومات والأنظمة والتجهيزات كأحد الأدوات المهمة والفاعلة التي تسلكها أمانة محافظة جدة, مشيرًا إلى أن كل نظام من الأنظمة الإليكترونية المشار إليها يخضع لعملية تطوير دائمة ويمر بمراحل متعددة لضمان تحقيق مستويات تقنية متقدمة في آلية استخراج الرخص بأنواعها.

كما اعتمدت أمانة محافظة جدة خلال عام 1435هـ (10) مخططات سكنية على مساحة إجمالية بلغت 673.645.298 متراً مربعاً, ضمت (3329) قطعة سكنية ، و (325) قطعة تجارية ، بالإضافة لـ ( 70 ) مسجدا ومدرسة ومرفقا حكوميا ويصل عدد السكان المخدومين في هذه المخططات إلى 136719 نسمة.