إطلاق برنامج لنقل المعلمين ذوي الظروف الخاصة

أطلقت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة شؤون المعلمين اليوم، برنامجاً إلكترونياً هو الأول من نوعه على مستوى إدارات التربية والتعليم بالمملكة، تحت مسمى "نقل ذوي الظروف الخاصة".

ويهدف البرنامج إلى تيسير إجراءات نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة والقاهرة التي تتطلب وجودهم في مكانٍ آخر غير الذي يعملون فيه حالياً، وفق ضوابط وشروط معينة، يشترط توافرها في أي حالة نقل لتصنيفها ضمن "الظروف الخاصة".

وعن البرنامج أوضح مدير عام التربية والتعليم بمنطقة القصيم عبد الله بن إبراهيم الركيان الذي دشنه اليوم، أن البرنامج يوفر على المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل بناءً على ظروف خاصة عناء مراجعة الإدارة لحظة تقديم الطلب، مبيناً أن طالب النقل يمكنه متابعة طلبه من خلال البرنامج حتى معرفة نتيجته، إما بالقبول أو الرفض، وفق الشروط الموضحة في بالبرنامج.

وبين أن البرنامج يرفع الطلب المقبول للوزارة لاستكمال إجراءاته، في حين يستبعد متى ما تعثر استيفاءه للشروط والضوابط المحددة، لافتاً النظر إلى أن البرنامج سيسهم في تسريع التعامل مع معاملات المعلمين، بما يضمن الدقة والأولوية.

ومن جانبه أشار المساعد المدرسي رئيس لجنة الظروف الخاصة عبدالرحمن الصمعاني إلى أن لجنة الظروف الخاصة تتابع التطورات والتعديلات المستمرة بشأن ضوابط النقل، عبر اجتماعات شهرية مجدولة، إلى جانب اجتماعاتٍ أخرى طارئة، من شأنها دراسة الحالات.

وأوضح مدير شؤون المعلمين بتعليم القصيم عبدالرحمن المجحدي أن البرنامج الإلكتروني الخاص بحركة تنقلات ذوي الظروف الخاصة، يأتي استكمالاً لعدد من البرامج التطويرية التي تعمد من خلالها إدارة شؤون المعلمين إلى تسهيل وتقنين عمليات التقديم، والمتابعة للمستفيدين من النظام كافة، مشيراً إلى أن البرمجيات الحاسوبية التي أطلقتها إدارة شؤون المعلمين، البالغة ثمانية برامج جميعها تحمل معززات الدقة والوضوح والشفافية.

وأبان المجحدي أن البرنامج يتضمن استفسارات وتساؤلات المتقدمين كافة، لاحتوائه على مخزون معرفي ومعلوماتي خاص بضوابط وشروط ومتطلبات التقديم على الظروف الخاصة، ليختصر على المتعاملين الكثير من الجهد والوقت.

وأفاد أن المستفيد من البرنامج هو من يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة، والمرفقات التوثيقية من الشهادات والتقارير والوثائق الرسمية، مؤكداً أنه مخول تقنياً بالتعليق المباشر على النواقص والملاحظات.

وأشار مدير شؤون المعلمين إلى أن إدارة التربية والتعليم بالقصيم خصصت رابطاً لهذا البرنامج ضمن موقعها على شبكة الإنترنت، يحتوي على معلومات وتفاصيل أكثر ويمكن المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل التقديم من خلاله : http://www.qteachers.com/spdh