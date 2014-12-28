احتراق 3 سيارات للسفارة السعودية في ليبيا

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه في مساء الجمعة الماضي الموافق 26 ديسمبر نشب حريق في مرآب سفارة خادم الحرمين الشريفين في طرابلس في جمهورية ليبيا، وأدى الحريق إلى اشتعال النيران في المرآب واحتراق ثلاث سيارات من سيارات السفارة.

وأفاد المصدر أن السلطات الليبية تفاعلت مشكورة مع الحريق وإخماده والسيطرة عليه بالسرعة المطلوبة، مشيراً إلى أنه لم ينجم عن الحادث بحمد الله تعالى أي إصابات أو أي انتشار له في بقية ممتلكات السفارة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي في مرآب السيارات بالسفارة، حيث تم إرسال فريق من وزارة الخارجية إلى ليبيا للمشاركة في التحقيقات مع السلطات الليبية.