الأمير منصور بن متعب يستجيب لـ"صرخة مواطن"

وجه الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية تكليفاً لأمانات المناطق والمحافظات بإغلاق كافة المطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للبند الثالث عشر من لائحة المطاعم والذي ينص على أن يكون الجدار الفاصل بين أماكن تجهيز الطعام وصالات تقديمه مكون من جزأين الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر واحد على أن يكون الجزء العلوي من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله بهدف إتاحة الفرصة لرواد المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة من مشاهدة عملية إعداد وتجهيز الأطعمة والمشروبات.

وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية على سرعة الإغلاق الفوري لكافة المطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للقرار بعد انتهاء المهلة التي منحت لها لاستكمال ما ورد في هذا البند ومتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق لحين تعديل أوضاعها. ودعا سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أمناء المناطق والمحافظات بالاهتمام والمتابعة للتأكد من تنفيذ جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لما تتضمنه اللائحة على أن يكون كل أمين هو المسؤول المباشر عن ذلك، موضحاً أنه تم تكليف وكالة الوزارة للشؤون البلدية بالقيام بجولات ميدانية دورية للتأكد من التزام الأمانات والبلديات بتنفيذ قرارات الإغلاق الفوري بحق المنشآت المخالفة والرفع بتقارير بشأن نتائج هذه الجولات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حمد بن سعد العُمر أن توجيهات الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز للأمانات تمثل استجابة سريعة لما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "صرخة مواطن" والذي تضمن مناشدة بإصدار قرار لتكليف الأمانات والبلديات بإلزام كافة المطاعم والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة بتركيب كاميرات مراقبة في مواقع تحضير الطعام بهدف كشف أي مخالفات بها.

وأشار العُمر أن توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية تضمنت قيام الأمانات والبلديات بتنفيذ حملات رقابية مكثفة وشاملة لجميع محلات إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية من مطاعم ومطابخ وكافتيريات ومخابز للتأكد من التزام هذه المنشآت بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية بالمطاعم ولاسيما البند رقم (13) من المادة "9" باللائحة والذي يتيح للمواطن أو المقيم متابعة كافة مراحل إعداد وتجهيز الأطعمة بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية ورصد أي مخالفات تهدد صحة المستهلك لهذه المنتجات الغذائية، وذلك بعدما لوحظ أن بعض المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة لم تلتزم بتطبيق ما ورد باللائحة في هذا الشأن، فضلاً عن تحايل بعض المنشآت من خلال تركيب صور دعائية أو ملصقات على الجدار الزجاجي بما يحول دون مشاهدة أماكن تجهيز الطعام قبل تقديمه وبعدما ما ثبت عدم جدوى الاقتراح الخاص بتركيب كاميرات لمراقبة هذه الأماكن مقارنة بالإجراءات الخاصة بتفعيل الرقابة الذاتية من خلال المستهلكين أنفسهم.

