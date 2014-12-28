الانتهاء من 70% من تسوير المواقع الأثرية ببيشة

أعلن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة عسير، المهندس محمد العمرة، عن الانتهاء من تسوير المواقع الأثرية بمحافظة بيشة بنسبة 70%، مبينا أنها مواقع المهمة وقريبة من الزحف العمراني.

في المقابل، أوضح مدير مكتب الآثار بمحافظة بيشة، عبدالله الأكلبي، أنه تمت مناقشة تطوير المواقع الأثرية والقابلة للتطوير السياحي مع بلدية الثنية وتبالة.

وأضاف: "بناء على ما تم من نقاش، اختير موقع العبلاء الأثري وموقع بركة مطوية الأثرية وطريق الحج الجنوبي (درب الفيل) بالثنية ضمن المواقع المراد تطويرها"، متابعا: "رئيس بلدية الثنية وتبالة المهندس خالد الوادعي أبدى استعداده بتنفيذ المشروع، على أن تقوم الهيئة بإعداد التصاميم والدراسات اللازمة لتطوير هذه المواقع".

وأردف أن كل تلك الجهود تندرج تحت مبادرة "عسير.. وجهة سياحية رئيسية على مدار العام"، مشددا على قيام العديد من مشاريع الآثار والتراث العمراني بالمحافظة أسوة ببقية محافظات ومراكز المنطقة.