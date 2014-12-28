الجوف: أسرع دوار يتم إنشاؤه وإزالته خلال ساعتين

منذ صباح يوم أمس ومواطنون من منطقة الجوف شمال السعودية يتندرون على دوار تم بناؤه وإزالته خلال ساعتين، واصفين ما حدث من قبل أمانة المحافظة بأنه عمل لا يمكن فهمه.

وعبر موقع تويتر نشر مواطنون صورا للدوار الذي سماه البعض بأسرع دوار في العالم يتم بناؤه وإزالته في ظرف ساعتين، وهو في طور الإنشاء من قبل ثلاثة من العمال الذين قاموا بترصيف دائرة على الاسفلت قبل أن يزيلوها بعد ساعتين بطريقة بدائية.

وفيما بدا الدوار الذي ظهر في الصور وهو لا يشكل إضافة للتقاطع، إذ يمكن للسيارات ألا تعيره اهتماماً لصغر حجمه، فإن هذا قد يكون السبب لسرعة إزالته، خاصة بعد أن تم تداول صوره خلال الساعة الأولى لإنشائه على موقع تويتر.

وأخذ الدوار الذي سمي من قبل أحد المغردين بدوار وحيد الخلية دور المدخل لصور أخرى روج لها البعض لمشاريع متعثرة ومتأخرة في التنفيذ داخل المحافظة مع انتقادات تطال عمل الأمانة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الإنشاءات وإصلاح الطرق.

وتشتهر المحافظة الشمالية بكونها أكبر منتج لزيت الزيتون محلياً، وتعرف تبعاً لذلك مهرجاناً سنوياً متعلقا بإنتاجها الزراعي، ويبلغ عدد سكان محافظة الجوف نحو نصف مليون نسمة، وهي محافظة تتبع إدارياً لإمارة مدينة سكاكا الواقعة في أقصى الشمال السعودي.