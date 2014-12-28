الخدمة المدنية توافق على ابتعاث عدد من موظفيها

وافقت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على ابتعاث عدد من موظفي الخدمة المدنية بالخارج وإيفاد للدراسة بالداخل، وكذلك البت في بعض حالات المبتعثين لعدد من التخصصات المختلفة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك مؤخراً، اجتماع اللجنة بالمقر الرئيسي للوزارة، بحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقش الاجتماع أوضاع موظفي الخدمة المدنية المبتعثين للخارج والموفدين للداخل للدراسات العليا في كافة الدرجات العلمية.

وأوضح أمين عام لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، الدكتور فيصل بن عبدالله البواردي، أن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات، منها الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الخدمة المدنية بالخارج، وإيفاد للدراسة بالداخل، وكذلك البت في بعض حالات المبتعثين لعدد من التخصصات المختلفة التي شملت 39 حالة ابتعاث جديدة، و27 حالة تمديد مدة الدراسة، و9 حالات تغيير التخصص والجهة التعليمية، و8 حالات إنهاء وانسحاب مؤقت من الدراسة. كما استعرضت اللجنة بعض التقارير المعدة عن التدريب واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.