القبض على ثلاثيني نصاب في الدمام

تمكنت شرطة الدمام من الإطاحة بمواطن ثلاثيني لقاء قيامه بعدد من جرائم النصب والاحتيال تجاه مواطنين ومجموعة من الشركات والمؤسسات الخاصة بمدينة الدمام وعدد من المدن بالمملكة تجاوزت التقديرات الأولية لها المليون ريال.

وأوضح بيان من شرطة الدمام أنه "جاء ضبط المتهم بعد ورود عدد من البلاغات تشير لقيام أحد الأشخاص بإيهام المجني عليهم بقدرته على إنهاء معاملاتهم بالدوائر الحكومية بطرق غير نظامية وقدرته على استخراج تأشيرات العمل متجاوزا الاشتراطات اللازمة للطلبات وذلك مقابل مبالغ مالية طائلة".

وأضاف البيان "بعد عمليات تزوير للطلب والمصادقة عليه وتسليمه لطالب الخدمة يتمكن من الحصول على المبالغ المالية ومن ثم يختفي مع حرصه على عدم ترك أثر يدل على هويته".

وأكد البيان أنه "شرع المختصون بالتحريات والبحث الجنائي بشرطة الدمام بجمع المعلومات اللازمة عن القضايا والمتهم، وتحليلها ومتابعة عدد من المشتبه بهم وتم الكشف عن هويته والقبض عليه".

