إمارة مكة تنفي وقوف لجنة على مشاريع أمانة الطائف

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام اليوم حول وقوف لجنة مشكلة من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية على عدد من مشاريع أمانة محافظة الطائف وخلوص اللجنة في محضرها إلى "عدم وجود مشاريع متعثرة بأمانة الطائف وفق ما تعكسه الجداول الزمنية".

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله الشهري أن الخبر المنشور غير دقيق ويخالف الواقع، حيث إن اللجنة المشار إليها في الخبر قامت بالوقوف على الطبيعة الثلاثاء الماضي واختصر الوقوف على مشروع طريق الملك عبدالله الدائري فقط لبحث العوائق التي تعترض سير ذلك المشروع ولم يتم الوقوف على كافة مشاريع الأمانة.

وأكد المتحدث الرسمي أن سجلات مشاريع أمانة الطائف بالإمارة تعكس وجود عدة مشاريع متعثرة ومتأخرة وسبق مخاطبة الجهات المختصة بذلك. ودعا المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة إلى تحري الدقة والمصداقية عند نشر مثل هذه الأخبار.

