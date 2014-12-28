تحذير المواطنين من تخطي الحدود

أهاب المتحدث الرسمي بحرس الحدود، اللواء البحري محمد بن سعد الغامدي، بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات وإلارشادات التي تصدرها المديرية العامة لحرس الحدود، خصوصا التي تهتم بأمنهم وسلامتهم.

وأشار إلى أنه سبق أن تم التصريح بصدور التوجيهات لحرس الحدود بزيادة عمق منطقة الحدود البرية لتصبح 20 كلم من خط الحدود في كل من (المنطقة الشرقية قطاع حفر الباطن) – ومنطقة الحدود الشمالية – ومنطقة تبوك) ولمدة عام من تاريخ القرار، ويراعى في هذه المنطقة جميع ما يراعى في منطقة الحدود من الأحكام الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.

وأكد اللواء الغامدي أن حرس الحدود لن يتهاون في تطبيق التعليمات والأنظمة الخاصة بأمن الحدود، وإحكام السيطرة الأمنية عليها من خلال فرض العقوبات والغرامات المشددة على الأشخاص المتجاوزين لحرم الحدود، وذلك لقرب موسم الربيع وما يتوقع أن يصحبه من كثرة مرتادي المناطق البرية لغرض الرعي أو التنزه أو التجول والصيد، داعيا إلى التقيد بالتعليمات التي تنص على عدم الاقتراب من المناطق المحظورة والتعليمات الواجب اتباعها عند طلب دوريات حرس الحرس التوقف لأحد المخالفين لغرض التأكد من أوراقه الثبوتية واستشعار خطورة عدم التوقف أو التقيد بذلك.