حريق مصنع في الدمام يقضي على آسيوي

أدى حريق شهده أحد مصانع الدمام إلى وفاة مقيم آسيوي. وأوضح الدفاع المدني في المنطقة الشرقية عن تمكن الفرق التابعة له من إخماد الحريق والسيطرة عليه في الموقع، وسجلت الحادثة إصابة شخصين تم نقلهما الى المستشفى.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق انحصر في خطوط الإنتاج، وحاويتين، إضافة إلى احتراق خزان ديزل، ورافعة شوكية.

من جهته أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية فهد الغامدي عن مباشرة فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة لهم موقع الحادثة ومباشرته بعد تلقيهم بلاغاً من الدفاع المدني يفيد بوقوع الحريق.