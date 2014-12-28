حملة مكثفة على مطاعم الطائف لكشف "الخفايا"

كثفت أمانة الطائف جهودها الرقابية على المطاعم ومحلات بيع الأغذية والمحلات التجارية والاستراحات ومحطات الوقود، شملت الحملة التصحيحية 650 مطعماً ومحلا ومنشأة، حيث قامت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بتنفيذ حملات تفتيشية على المحال المتعلقة بالصحة العامة خلال الأيام الماضية تم خلالها الوقوف على ما يقارب 400 محل شملت المطاعم والمطابخ ومحال الوجبات السريعة والمقاصف ومحال بيع المواد الغذائية، وذلك تعزيزا لما تقوم به البلديات الفرعية من أعمال رقابية على تلك المحال ومساندة لها، إضافة إلى المشاركة بمندوبين في اللجان المختصة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تم خلالها الوقوف على ما يقارب 250 منشأة مختلفة.

وشملت المخالفات انتهاء تراخيص مزاولة المهنة، وعدم توفر شهادات صحية لبعض العمالة، وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، ووجود ملاحظات على نظافة المرافق والعاملين، ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستخدام أواني طبخ غير صالحة، وانعدام وسائل التخزين السليمة للمواد الغذائية، وضبط مأكولات لم يتم أعدادها في نفس اليوم، وضبط أغذية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط عمالة غير نظامية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق المخالفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيال العمالة المخالفة، وإغلاق المحلات التي لم تطبق الاشتراطات الصحية.

وأكدت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية ستستمر ، على جميع المحال التي لها علاقة بالصحة العامة ، مع تشكيل فرق رقابية متخصصة من كل الإدارات التابعة لوكالة الخدمات للتأكد من نظامية عمل المرافق والتزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، بما يضمن عدم تكرار المخالفات ومتابعة تصحيح أوضاع المحال المخالفة في المطاعم والمحلات حفاظاً على صحة المستهلك والمستفيد.