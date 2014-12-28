سجن سعودي تستر على أحد أعضاء القاعدة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين (سعودي الجنسية) بتواصله وتستره على أحد أعضاء تنظيم القاعدة والالتقاء به وتبادل الرسائل الرمزية معه مع علمه أنه مطلوب أمنياً وتسلمه مبلغ 500 ريال من أحد المطلوبين لشراء شريحة جوال ليتم من خلالها التواصل معه وقيامه برفقة أحد الأشخاص بإيصال أحد المطلوبين لمقابلة مطلوب آخر وتأثره بأفكار أعضاء التنظيم وتأييده لأعمالهم ومنهجهم المنحرف من خلال تواصله معهم وحرصه على الالتحاق بأعضائه وسعيه لتحقيق ذلك.

وقررت المحكمة تعزير المدان بسجنه مدة 10 سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض، وتم إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.