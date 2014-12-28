شروط الالتحاق بمعهد طيران القوات البرية

أعلن معهد طيران القوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل لدورة الفرد الأساسي رقم (14) ابتداءً من اليوم الأحد ( 6/3 /1436 هـ).

واشترط المعهد للمتقدم لهذه الدورة أن يكون من خريجي الكلية التقنية (أو ما يعادلها) بتقدير جيد فأعلى أو من خريجي الثانوية العامة (أو ما يعادلها) بتقدير جيد فأعلى وألا يكون قد أمضى (3) سنوات على حصوله على المؤهل العلمي وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمته للدولة في الخارج، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق له أن طرد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب كان، وأن لا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد عن (26) سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية.

كما اشترط أن يجتاز الكشف الطبي ويجتاز اختبار اللغة الإنجليزية والأولوية لمن يحصل على درجات أعلى باختبار اللغة الإنجليزية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية وغير متزوج ولا يقل طوله عن (160) سم كحد أدنى وأن يكون الوزن ملائم للطول.

وأوضح المعهد أنه سوف يتم البدء باستقبال طلبات المتقدمين عبر الرابط الإلكتروني: (www.LFCA.rslf.gov.sa)، داعياً المتقدمين إلى إحضار ملف علاقي يحتوي على صورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة، صورة من بطاقة العائلة مضاف بها اسم الأم مع الأصل للمطابقة أو صورة من شهادة الميلاد، وصورة طبق الأصل من الشهادة العلمية التي يحملها المتقدم أو إحضار الأصل للمطابقة مع إحضار شهادة أي مؤهل آخر يحمله المتقدم، وصورة شمسية كاشف الرأس عدد 12(صورة) بالإضافة إلى الحضور للمعهد بملابس رياضية لإجراء اختبار اللياقة البدنية في نفس اليوم.