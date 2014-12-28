غداً.. آخر يوم للتسجيل في "تقييم 1"

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن يوم غدٍ آخر يوم للتسجيل في اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم1) الذي يستهدف جميع الرجال الحاصلين على درجة البكالوريوس والمتقدمين على برنامج جدارة (غير التربويين).

ودعت الوزارة جميع المتقدمين سرعة التسجيل وحجز موعد ومكان الاختبار على موقع المركز الوطني للقياس والتقويم، علماً بأنه لن يسمح بدخول الاختبار لغير المسجلين.

وبينت الوزارة أن اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم -1) يُعد أحد اختبارات الاختيار الوظيفي التي أقرتها الوزارة مؤخرًا، مشيرة إلى أن حضور الاختبار سيكون من متطلبات التعيين للمرتبتين السادسة والسابعة ابتداء من المفاضلة القادمة لهذه الوظائف التي ستعلن في العاشر من شهر جمادى الأولى المقبل، علماً بأنه لا توجد درجة لاجتياز الاختبار بحيث يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للدرجة التي حصل عليها المتقدم.

وأفادت الوزارة بأن اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم -1) سيتم تطبيقه في الفترة من 11 - 12 / 4 / 1436هـ بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد بدأ التسجيل للاختبار عن طريق موقع المركز الوطني للقياس يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1 / 3 / 1436هـ وينتهي يوم غدٍ الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمتقدمين الحصول على جميع المعلومات الخاصة بمحتوى الاختبار مع الأمثلة التدريبية والنشرة التعريفية للاختبار على موقع الوزارة الخاص ببرنامج الاختيار والتقييم.

ويمكن للمتقدمين الدخول والتسجيل عبر موقع قياس www.qiyas.sa ,علماً بأنه يتوجب التسجيل لمن لا يوجد لديهم ملف سابق وذلك باتباع خطوات التسجيل في الموقع.