قطع غيار مغشوشة في الرياض

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة مستودعاً في حي الصناعية القديمة جنوب الرياض، لتورطه في تزوير بلد المنشأ لقطع غيار السيارات عبر وضع ملصقات تحمل علامات تجارية مشهورة، واستيراد قطع الغيار من الصين، ومن ثم إزالة بلد المنشأ واستبدالها بأخرى بغرض تصريفها في السوق المحلية، وغش المستهلكين بادعاء أنها أصلية، واستدعت الوزارة المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم أن الفرق الرقابية للوزارة ضبطت المستورد المخالف ضمن جولاتها الرقابية بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة، وجرى خلالها كشف معرض ومستودع يتبعان لإحدى المؤسسات المتخصصة في بيع قطع الغيار، مؤكدة أنه تم أثناء تفتيش المقر حجز 25 ألف قطعة "فلاتر زيت" مقلدة لعلامات مشهورة، إضافة إلى 85 ألف ملصق، و35 ألف عبوة تغليف خارجية تحمل نفس العلامات.