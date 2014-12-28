لكل امرأة لديها شهادة "الابتدائية" وترغب بـ"الوظيفة"

أعلنت عشر شركات في القطاع الخاص توفر 713 وظيفة لديها في عدد من التخصصات المهنية ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة من السعوديين والسعوديات بالتعاون مع مركز التأهيل والتوظيف بغرفة الرياض، منها 395 وظيفة للشباب، و318 للفتيات، وستجري المقابلات الخاصة بهذه الوظائف بالتنسيق مع المركز خلال الفترة من 7 إلى 10 من الشهر الحالي.

وستجرى يوم غدٍ الاثنين المقابلات الخاصة لشغل 120 وظيفة بمسمى (خدمة عملاء / كول سنتر) للحاصلين على الثانوية وما فوقها، وستكون المقابلات بمقر الغرفة الساعة التاسعة صباحاً، كما سيتم يوم غد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 60 وظيفة بمسمى (مشرفي مبيعات / محاسبة مالية / معالجة المطالبات الطبية) مخصصة للحاصلين على الثانوية وما فوقها.

وبعد غد الثلاثاء، ستجرى المقابلات الشخصية بمقر الغرفة الساعة التاسعة صباحا لشغل 100 وظيفة للحاصلين على الثانوية وما فوقها في مجال (المبيعات)، والساعة الحادية عشرة صباحا تجرى المقابلات للمتقدمين لشغل 10 وظائف بمسمى (مراقب أبنية / سكرتير / مدخل بيانات / مسؤول موارد بشرية) للحاصلين على الدبلوم وما فوقه.

وستجرى المقابلات الشخصية يوم الأربعاء القادم لشغل خمس وظائف للحاصلين على الثانوية وما فوقها في وظيفتي (مندوب مبيعات / فني مختبر)، أما يوم الخميس القادم فسيتم أيضا إجراء المقابلات الشخصية لشغل 100 وظيفة للحاصلين على المتوسطة وما فوقها للعمل في وظيفتي (عضو فريق / كاشير).

أما مقابلات الوظائف النسائية فستبدأ اليوم للسيدات الراغبات في شغل 10 وظائف (محاسبة) للحاصلات على البكالوريوس وما فوقها، ويوم غد الاثنين سيتم إجراء المقابلات الشخصية للسيدات الراغبات في شغل 18 وظيفة للحاصلات على البكالوريوس وما فوقها في وظيفتي (محاسبة / مسئولة مشتريات دولية)، وبعد غدٍ الثلاثاء سيتم إجراء المقابلات الشخصية للراغبات في شغل 10 وظائف للحاصلات على البكالوريوس وما فوقها في وظيفة (مبرمجة موبايل ويب)، أما يوم الأربعاء سيتم إجراء المقابلات الشخصية للسيدات الراغبات في شغل 200 وظيفة للحاصلات على الابتدائية وما فوقها في وظيفتي (بائعة / محاسبة زبائن)، ويوم الخميس سيتم إجراء المقابلات للراغبات في شغل 80 وظيفة للحاصلات على المتوسطة وما فوقها في وظائف (منشطة مبيعات / مشرفة منطقة / مدربة / مدربة بائعات / مديرة تسويق).