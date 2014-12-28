نصف مليون مسلم يؤدون العمرة

أدى نصف مليون مسلم شعيرة العمرة بدءًا من غرة شهر صفر الماضي وحتى نهاية يوم أمس، من الذين قدموا من خارج المملكة مع بداية موسم العمرة، لأداء نسك هذه الشعيرة، وغادر منهم 170 ألف معتمر.

وأوضح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة الحج حاتم بن حسن قاضي أن تأشيرات العمرة التي صدرت من ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج عبر المسار الإلكتروني للعمرة تجاوزت مليون تأشيرة خلال الفترة نفسها، لافتاً النظر إلى أن جميع مراكز الخدمات الشاملة للوزارة قدمت خدماتها لضيوف الرحمن من المعتمرين منذ بدء توافدهم إلى الأراضي المقدسة، مع بداية شهر صفر الماضي.

وفي شأنٍ ذي صلة ترأس وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجّار بمكتبه بجدة اليوم اجتماعاً بقيادات الوزارة، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الحج وشؤون العمرة، لمناقشة الخطوات التي جرى تنفيذها في مجال مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، إلى جانب التنسيق مع شركاء الوزارة لاستكمال الربط الإلكتروني وتكامل المعلومات لمشروع "المسار الإلكتروني"، مثل الهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحث الحجار مع فريق عمل الوزارة خلال الاجتماع البرامج التدريبية التي يعتزم مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة، وسُلّط الضوء على الايجابيات التي تحققت من الدورات التدريبية التي نفذت سابقاً بمركز تدريب العاملين في الحج.

