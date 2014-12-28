نيران تحاصر عائلة في عرعر

احتجزت النيران رجلا وامرتين وطفلة بعدما اشتعلت في سكنهم في إحدى الشقق السكنية في حي الصالحية في عرعر مساء أمس.

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، الرائد عبدالرحمن بن محمد الأحمري، أنه في تمام الساعة ١٠.٢٢ من مساء أمس ورد بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني بمدينة عرعر يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بحي الناصرية، وعلى الفور تم تحريك فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول لموقع الحادث قامت فرق الإنقاذ بالدخول للشقة وإخراج ٤ أشخاص.. امرأتين وطفلة ورجل محتجزين داخلها، بينما باشرت فرق الإطفاء عملية إخماد النيران ومنع انتشارها، وقامت فرق الهلال الأحمر بنقل المصابين إلى مستشفى عرعر المركزي.

وأوضح الرائد الأحمري أن الحالة الصحية للمصابين جيدة ولله الحمد، وأن التحقيق مازال جاريا لمعرفة أسباب الحادث.